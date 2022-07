Renovação de Rafael Leão pode chegar aos seis milhões por ano

Rafael Leão com a camisola do Milan, na Série A

Avançado tem clubes interessados, mas os italianos não querem vender

Há uns meses, os valores em cima da mesa para a renovação de Rafael Leão pelo Milan eram de quatro milhões de euros por temporada, com ampliação do vínculo por mais dois anos, e parecia haver acordo. No entanto, o processo estancou, derivado também da dívida do jogador ao Sporting, e agora a revisão contratual do internacional português pode chegar aos seis milhões de euros por ano.

O jogador aumentou as exigências e o interesse que suscita no mercado, aliado ao facto de estar a dois anos de terminar contrato, pode mesmo levar o Milan a aceitar as pretensões de Leão, segundo avança a Gazzetta dello Sport.

O Chelsea está atento à situação do avançado, mas o Milan quer segurar um atleta que foi decisivo para a conquista do campeonato, com 14 golos em 42 jogos pelo clube em 2021/22. A cláusula atual é de 150 milhões de euros.