Renovação de Rafael Leão cada vez mais difícil

Gazzetta dello Sport precisa que Jorge Mendes tem, nesta fase, maior interesse numa transferência livre em 2024

Rafael Leão tem contrato até ao verão de 2024, mas a negociação para a renovação está estagnada. Apesar dos avanços no último inverno, o português continua sem assinar o prolongar do contrato mesmo tendo o Milan chegado ao compromisso de pagar 6 milhões de euros por ano ao criativo, que ainda pede 7 milhões para renovar.

Segundo a Gazzetta dello Sport, o "principal adversário" do acordo é Jorge Mendes, que partilha com o advogado francês Tem Dimvula o processo contratual. Escreve o jornal italiano que "Leão tem conversado com os dirigentes do Milan", mas que "Mendes tem tido um papel estratégico" e avalia positivamente a "saída de forma livre em 2024". "Leão é menos veloz com a caneta do que com a bola", termina o diário.

Em Milão, nesta fase, há incerteza em relação a Leão e apesar da satisfação com o rendimento do extremo, os próprios adeptos salientam compreender a venda do jogador no verão de modo a evitar uma saída livre. Está prevista nova reunião na próxima semana, que poderá arrumar de vez o negócio. A prioridade do Milan é fechar o vínculo antes do jogador se valorizar ainda mais na meia-final da Champions contra o Inter.