"Renovação de contrato? Na altura, disse que estava bem de dinheiro..."

Declarações de Bruno Fernandes, médio do Manchester United, em entrevista aos meios do clube.

Renovou até 2026 em abril do ano passado: "Tive uma conversa com o clube quando todos já sabiam que Ralf [Rangnick] não seria o nosso treinador no futuro. E quando o clube decidiu [o sucessor], falei com eles e disse-lhes que queria ser uma solução, queria ajudar, mas também queria saber que rumo o clube queria seguir. Se existia um plano, um futuro. Isto foi antes de assinar o meu novo contrato. Disse-lhes que, obviamente, o dinheiro é importante. Ninguém pode esconder isso, é importante ganharmos sempre mais e mais, seja no futebol ou noutra profissão, porque faças o que faças, queres sempre o melhor para ti".

Preocupação com o futuro do clube: "Na altura, disse que estava bem de dinheiro, mas que não queria um contrato sem saber se teríamos em perspetiva um bom futuro para o clube. Quero saber em que direção vamos. Não precisava de saber quem era o treinador, mas sim quais as ideias do clube para o futuro. Se tinha um plano, até onde poderíamos ir, o que queríamos, se íamos lutar por títulos ou tentar construir algo na Liga dos Campeões. Para mim, isso não é suficiente. O clube disse-me que tinha um plano, que concordava comigo, que o nível do clube tinha de ser muito melhor do que no passado e que podíamos alcançar e fazer muito mais. Foi por isso que nunca tive a minha cabeça fora daqui e apenas me certifico que o clube continua a seguir essa linha de pensamento e essa direção desde que assinei".

Erik ten Hag: "Desde que foi contratado, o clube mostrou-nos que estas são as regras que queremos seguir, esta é a direção, é assim que será nos próximos anos, espero, e ele tem sido muito bom para nós. A disciplina que o treinador trouxe para o clube, para todos, mudou a mentalidade de todo o clube, não só dos jogadores".

