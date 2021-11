Renato Sanches volta a ser tema de mercado e há outro português no rumor

Renato Sanches com a camisola do Lille

Médio português cumpre a terceira época no Lille.

Renato Sanches foi novamente colocado no radar do Wolverhampton de Bruno Lage, que, no último defeso, já tinha mostrado interesse na contratação do médio do Lille.

O jornal inglês "The Telegraph" escreveu que a lesão grave no joelho direito sofrida pelo internacional inglês esfriou o interesse dos lobos, que, com este recuperado, pretendem voltar à carga em janeiro.

Sanches, 24 anos, cumpre a terceira temporada em França e na Premier League já representou o Swansea, então por empréstimo do Bayern de Munique.