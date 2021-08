Renato Sanches vai ser operado ao joelho e pára nas próximas semanas

O médio português Renato Sanches vai ser operado ao menisco, na segunda-feira, em Portugal.

Renato Sanches falhou o jogo com o Nice, em que o Lille foi goleado por 4-0, e a ausência explica-se com uma lesão no joelho. O médio português teve um problema no menisco e vai ser operado na segunda-feira, em Portugal, adianta o jornal L'Équipe.

Jocelyn Gourvennec, treinador dos dogues, falou sobre a lesão no final da partida, mas sem revelar que iria ser necessária uma operação. " O Renato Sanches sentiu um desconforto no joelho durante alguns dias, mas voltou aos treinos esta semana. Só que sentiu uma dor muito forte. Não posso dizer mais nada. Temos que esperar pelos exames na segunda-feira", explicou o técnico.

O diário francês escreve que Renato Sanches deve ficar afastado da competição até setembro e isso poderá afetar uma eventual transferência. Nos últimos tempos, o jogador foi associado a Barcelona e Liverpool, entre outros.