Renato Sanches vai mesmo sair do Lille neste mercado: "Para Paris ou Milão..."

Renato Sanches, médio do Lille

Presidente do clube francês, Oliver Letáng, deixou garantia quanto ao futuro próximo do médio

Renato Sanches vai mesmo abandonar o Lille neste defeso. Quem o garantiu foi o próprio presidente do clube, que aponta dois possíveis destinos para o médio português.

"O Renato tem duas possibilidades muito boas, dois clubes grandes. Se ainda está connosco é porque ainda não chegámos a um acordo com um dos clubes em questão. O Renato vai sair, não sei para qual clube. Manterei a natureza dessas negociações em segredo. Será Paris ou Milão", afirmou, em declarações à imprensa, quando o Lille apresentava o reforço Mohamed Bayo.

Recorde-se que o antigo jogador do Benfica chegou ao Lille no verão de 2019. Juntamente com outros jogadores portugueses, surpreendeu o futebol francês e europeu e, em 2021, roubou o título de campeão ao PSG.