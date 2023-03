Renato Sanches tem onze jogos para mostrar o que vale no PSG

Renato Sanches com a camisola do PSG

Jornal "L"Équipe" noticiou que o internacional português é um dos jogadores com o futuro em risco no PSG, que prepara uma nova revolução para o próximo verão.

Esfumado o sonho da conquista da Liga dos Campeões e com a Ligue 1 praticamente no bolso, o Paris Saint-Germain já começou a fazer o balanço da presente temporada e a pensar em 2023/2024. Desiludida com a prestação da equipa, a Direção liderada por Nasser Al-Khelaifi está a desenhar uma nova revolução, que passará, não só, pela saída do treinador Christophe Galtier, mas também por uma limpeza de balneário.

De acordo com notícia do jornal "L"Équipe", Renato Sanches, Fabián Ruiz, Carlos Soler e Bernat vão estar em avaliação nos onze jogos que restam da temporada e, caso não melhorem as respetivas performances, correm sério risco de abandonar o Parque dos Príncipes no verão. Os três primeiros foram contratados para 2022/2023, mas têm estado a léguas do que mostraram nos antigos clubes, sendo que o internacional português vindo do Lille acabou prejudicado por quatro lesões que limitaram a sua utilização a 19 jogos: foi titular em apenas cinco deles.

À incógnita de Messi, que termina contrato no verão e ainda não tomou qualquer decisão sobre a continuidade em Paris, soma-se o divórcio cada vez mais latente entre o clube e Neymar. Afastado do que resta da época devido a uma operação ao tornozelo direito, o internacional brasileiro tem contrato até 2027, mas, segundo a Imprensa brasileira, tem dado conta do seu incómodo por se sentir o "bode expiatório" dos insucessos do PSG, abrindo, assim, a porta de saída.