Renato Sanches sai lesionado no Lille-Saint-Étienne

Internacional português jogou apenas os primeiros 25 minutos do encontro. Convocatória para o play-off decisivo sai daqui a seis dias

Renato Sanches, internacional português, é mais uma possível dor de cabeça para Fernando Santos na convocatória para o play-off do Mundial 2022. O médio saiu lesionado ao final de 25 minutos do encontro entre o Lille e o Saint-Étienne.

O antigo jogador do Benfica, um de quatro portugueses titulares no campeão francês, juntamente, com Xeka, Djaló e José Fonte, foi obrigado a ceder o lugar a Onana.

Recorde-se que a convocatória de Fernando Santos para o play-off de apuramento para o Mundial 2022 será anunciada no próximo dia 17. Para o jogo com a Turquia, marcado para o dia 24 de março, Renato já estava de fora, visto estar castigado.