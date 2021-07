Renato Sanches no Barcelona? Português gera debate interno

De recordar que a ideia do emblema blaugrana seria contratar o antigo jogador do Benfica por empréstimo, mas com uma opção de compra obrigatória.

Renato Sanches, 23 anos, terá aberto um debate interno no Barcelona. Depois de o jornal AS o dar como alternativa a Saúl, no caso de as negociações com o Atlético de Madrid falharem, o mesmo diário desportivo revelou na segunda-feira que o nome do internacional português, que esteve em destaque no Euro'2020, não é consensual na direção.

Resumidamente, por um lado, existem "os que consideram que o jogador é uma grande oportunidade de mercado", destacando a época no Lille com a conquista da liga francesa e o Europeu, e, do outro, "os que desconfiam do seu rendimento quando esteve em equipas de grande exigência competitiva", para os quais "permanece a memória da experiência frustrante no Bayern há quatro anos e outras opções são mais valorizadas", escreveu o jornal espanhol na sua versão online.

De recordar que a ideia do emblema blaugrana seria contratar o antigo jogador do Benfica por empréstimo, mas com uma opção de compra obrigatória.

