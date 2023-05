Renato Sanches não convence no PSG e é cobiçado pelo Galatasaray

epa10556099 Paris Saint Germain's Renato Sanches and Lyon's Johann Lepenant in action during the French Ligue 1 soccer match between PSG and Olympique Lyonnais at the Parc des Princes stadium in Paris, France, 02 April 2023. EPA/YOAN VALAT

Contratado no verão passado ao Lille, o médio internacional português deverá ser vendido pelo PSG no fim desta temporada

Renato Sanches, jogador que chegou ao PSG no verão passado por cerca de 15 milhões de euros, poderá estar já de saída do clube francês, com destino à Turquia, mais precisamente ao Galatsaray.

Com alguns problemas físicos ao longo da época e prestações pouco convincentes, o antigo jogador do Benfica, que esteve em 20 jogos do campeonato mas foi apenas titular cinco vezes, não tem estado à altura das expectativas.

Segundo as informações avançadas pelo jornal turco Fanatik, o Galatasaray estará interessado em recrutar o jogador português do PSG. Renato Sanches irá, caso assine pelo clube turco, reencontrar no Galatsaray outro ex-PSG, nomeadamente Mauro Icardi, atualmente emprestado, que poderá também ser comprado pela equipa (soma 15 golos e sete assistências em 20 jogos).

Em primeiro lugar do campeonato, o Galatasaray está perto de se sagrar campeão e de jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada, o que poderá ser outro aliciante para garantir a presença do português no plantel.