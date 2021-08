Renato Sanches muito perto de reforçar o Wolverhampton

Internacional português chega aos Wolves por empréstimo do Lille, com quem tem contrato até 2023. Clube inglês fica com opção de compra.

O Wolverhampton está perto de garantir o concurso de Renato Sanches, de acordo com uma informação que na segunda-feira começou a circular com insistência em Inglaterra e que O JOGO confirmou junto de uma fonte próxima do negócio. Em cima da mesa está a hipótese de um empréstimo por parte do Lille, válido até ao fim da temporada, com os lobos a ficarem com opção de compra. Prevê-se que esta terça-feira as partes limem os pormenores em falta.

Bruno Lage, atual treinador dos Wolves, coincidiu com Renato Sanches no Benfica durante alguns anos da formação deste, embora em escalões diferentes. No plantel dos lobos, Sanches partilhou balneário com Nélson Semedo, com mais de 30 jogos em conjunto no Benfica.

O médio tem contrato por mais duas épocas com o Lille, que por ele pagou 20 milhões de euros ao Bayern Munique. Vários clubes já foram associados neste defeso a um possível interesse, nomeadamente o Barcelona.

Sanches foi operado no dia 16 deste mês a um problema num joelho, esperando-se que volte a competir em pleno no início de outubro.

Os Wolves ainda não conseguiram somar pontos na edição desta época da Premier League.