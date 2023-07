Renato Sanches mais perto da Roma: eis os valores envolvidos no negócio

Médio português deverá ser emprestado pelo PSG, por 1,5 milhões de euros. A Roma fica com opção de compra.

A chegada de Renato Sanches a Roma parece estar perto de acontecer e os valores a envolver o acordo estarão a ficar fechados. De acordo com o portal Calcicomercato, os italianos vão pagar 1,5 milhões de euros pelo empréstimo de um ano, ficando com a opção de compra no final, por 12,5 milhões de euros. No entanto, se cumprir um determinado número de jogos, a cláusula de compra deixa de ser opcional e passa a ser obrigatória.

O PSG, no entanto, quer tentar que a opção de compra seja de 15 milhões de euros.

Quanto ao salário, de 5,5 milhões por época, será pago pelos dois clubes, mas com a maior fatia a pertencer aos giallorossi.

Segundo a mesma publicação, o médio internacional português, de 25 anos, hesitou em mudar-se para os romanos, mas recebeu uma chamada de José Mourinho e o treinador conseguiu convencê-lo.