Renato Sanches sentiu dores antes do jogo contra a Sérvia: "Não disse a ninguém"

Renato Sanches sentiu dores no aquecimento, mas não ligou e acabou como melhor em campo

Renato Sanches não jogou este sábado contra o Lille devido a um desconforto num adutor. Uma mazela que começou a sentir ainda durante o aquecimento do último Portugal - Sérvia, uma partida em que viria a marcar um golo e a ser eleito como melhor em campo por O JOGO.

"Durante o aquecimento, antes do jogo contra a Sérvia, senti uma dor no adutor. Não disse a ninguém. Quando sais do aquecimento ainda estás quente. Só após o jogo é que senti uma dor forte. Depois fiz exames em Lille e agora espero jogar contra o Salzburgo", afirmou Sanches, em entrevista publicada esta segunda-feira no L'Équipe.