"Renato Sanches? Já falámos sobre isso e se chegar uma proposta..."

Presidente do Lille revelou que médio terá via aberta para sair, caso chegue proposta de um "grande clube".

Cobiçado no mercado de verão por alguns emblemas, entre os quais o Liverpool, Renato Sanches acabou por permanecer no Lille. A lesão no menisco, que forçou intervenção cirúrgica no início da época, travou o interesse no médio português, mas a saída de Renato Sanches pode concretizar-se, a partir de janeiro.

O presidente do campeão francês revelou que já conversou com o antigo jogador do Benfica e deu-lhe conta das condições dessa possível transferência. "Já falámos sobre isso e se chegar uma proposta de um grande clube, o Renato pode sair. Vamos ver o que vai acontecer, mas por agora, ele está satisfeito connosco", afirmou o presidente do clube francês, Olivier Létang ao "BFM Lille".

Já recuperado da lesão, Reanato Sanches voltou à competição no início do mês, entrando na reta final da vitória sobre o Marselha. Neste període de paragem para os compromissos das seleções, o internacional luso treinou-se sem limitações e até poderá ser titular amanhã, por ocasião da deslocação do Lille ao terreno do Clérmont. Vindo de três vitórias consecutivas, o Lille está em ascensão na liga e é oitavo.