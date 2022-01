Renato Sanches faz gesto obsceno após ser insultado por adeptos do Marselha

Segundo o L'Équipe, Renato Sanches foi insultado por adeptos do Marselha. Ao ser substituído, o médio fez-lhes um 'pirete'.

Os fervorosos adeptos do Marselha conseguiram provocar uma reação menos simpática do português Renato Sanches. No domingo, ao ser substituído, já no período de compensação, o médio fez um 'pirete' para alguns fãs da equipa da casa que se encontravam atrás do banco do Lille.

De acordo com o jornal L'Équipe, Renato Sanches foi insultado por um grupo de adeptos e o futebolista do Lille acabou por responder às provocações com o gesto que se vê na imagem.

Resta saber se o internacional português vai ser castigado por esta atitude.

Marselha e Lille empataram 1-1, na 21.ª jornada da Ligue 1.