Renato Sanches expulso e Europa passou a ser miragem para o Lille

Internacional português viu dois amarelos de seguida por protestos

O Lille perdeu este domingo por 3-0 com o Troyes, numa derrota na 35ª jornada da Ligue 1 em que Renato Sanches foi expulso e o campeão francês da época passada ficou praticamente arredado de conseguir ainda atingir lugares europeus.

O Troyes, que ganhou um balão de oxigénio na luta pela manutenção com a vitória, adiantou-se no marcador aos 43, por intermédio de Tardieu, de grande penalidade.

Ao minuto 49, Renato Sanches cometeu uma falta ofensiva, decisão que protestou, o que valeu um primeiro amarelo. Com a insistência do internacional português em discutir a decisão do árbitro, Willy Delajod expulsou o médio, cinco minutos antes do segundo golo caseiro, apontado Ugbo, novamente de penálti.

Com José Fonte (titular) e Tiago Djaló (entrou aos 82) em campo, o Lille ainda assistiu ao golo final da partida, aos 86, mais uma vez a partir da marca dos 11 metros, de Tardieu, que voltou a não vacilar.

Com a derrota, o Lille poderá ter comprometido irreversivelmente as hipóteses de jogar competições europeias na próxima época. Os dogues são décimos e estão a nove pontos de distância do quinto lugar, ocupado provisoriamente pelo Nice, que defronta o Bordéus de momento (0-0 aos 13 minutos), isto quando faltam apenas três jornadas por disputar na competição.

O Troyes, por outro lado, deu um passo importante rumo à permanência no principal escalão francês, ascendendo até à 14ª posição, com cinco pontos de vantagem sobre o Saint-Étienne, primeira equipa abaixo da linha de água.

Veja o momento da expulsão de Renato Sanches: