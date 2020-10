Renato Sanches explica: "Vai ser para mim uma época especial"

Renato Sanches vai estrear-se na Liga Europa e crê na possibilidade de os franceses exibirem-se a bom nível na competição.

Renato Sanches começa quinta-feira a primeira Liga Europa da carreira. O Lille joga em Praga, com o Sparta, e o médio acredita que a equipa pode fazer boa figura num emparelhamento que conta ainda com o Milan e o Celtic. "Vai ser para mim uma época especial por me estrear na Liga Europa. Estou ansioso. A equipa tem potencial e vamos ser competitivos independentemente dos adversários que encontremos. Queremos estar bem nos dias decisivos", descreve ao sítio oficial do clube o ex-Benfica, que partilha a ambição com Tiago Djaló, José Fonte e Xeka.

Com mais espaço e oportunidades, o jogador de 23 anos sente-se a evoluir. "Foi um desafio. Precisava de mudar de ambiente. Estou bem física e mentalmente, Sou útil à equipa. Ainda posso dar mais, para me tornar melhor jogador. O facto de ter jogado em vários campeonatos permitiu-me conhecer várias culturas. É uma parte muito importante da aprendizagem. Estou muito contente e sinto-me bem, em casa, aqui", explica, rindo-se quando lhe perguntam pelo francês: "Estou a aprender. Já percebo, mas falo pouco. Uma entrevista em francês talvez só no final da época."