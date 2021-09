Renato Sanches esteve perto de assinar por um "grande clube" neste defeso

Renato Sanches em ação num particular com o FC Porto

Olivier Létang, presidente do Lille, revelou que quase chegou a acordo para a transferência de Renato Sanches. A lesão do médio fez o negócio cair por terra.

O presidente do Lille, Olivier Létang, confirmou que Renato Sanches esteve perto de ser transferido para um grande clube, mas a lesão que sofreu no joelho acabou por estragar o negócio.

"Não é segredo, o Renato poderia ter saído, tinha clubes interessados nele. Tivemos quase a chegar a um acordo com um clube muito grande, mas a lesão que ele sofreu no joelho, mudou os planos. Mas estamos contentes por o ter connosco e esperamos que regresse à competição rapidamente", referiu o dirigente em entrevista ao La Voix du Nord, sem revelar a identidade do emblema que procurou contratar o médio português.

O Barcelona, o Liverpool e o Wolverhampton foram alguns dos clubes associados a Renato Sanches.