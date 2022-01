Renato Sanches está a ser seguido pelos italianos do Milan

Internacional português, a um ano e meio de terminar o atual contrato em França, é o desejado para ocupar a vaga de Kessie após o término desta época

Uma das principais figuras do Lille, o médio Renato Sanches poderá ser alvo de uma proposta por parte do Milan para ingressar no clube italiano no verão de 2022.

Segundo o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", o centrocampista português é o principal desejado para ocupar a vaga de Franck Kessié, colega de posição que vai abandonar o emblema da Serie A aquando do fim desta temporada.

O diário transalpino refere, esta segunda-feira, que o clube rossoneri quer aproveitar a presença de Jorge Mendes em Milão, a propósito da cobiça sobre o compatriota Rafael Leão, para tentar encetar negociações por Renato Sanches, por si agenciado.

Além do Milan, de acordo com a "Gazzetta dello Sport", também clubes da Premier League e da Bundesliga estão interessados nos serviços do médio português, que tem mais um ano e meio de contrato com os franceses do Lille.