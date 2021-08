Renato Sanches no hospital: "Vejo-vos a todos em breve"

Futebolista do Lille vai parar, segundo noticiou jornal L'Equipe, durante dumas semanas. Treinador dos dogues preferiu não detalhar a situação

Visivelmente sorridente e com uma pose a ilustrar força, deitado numa cama de um hospital, o médio português Renato Sanches (Lille), que foi operado esta segunda-feira a uma lesão no joelho, assegurou, via Instagram, que em breve estará de volta à ação.

"Vejo-vos a todos em breve", escreveu o centrocampista do conjunto campeão francês em título, cujo último jogo com o Nice (derrota por 4-0) falhou devido a um problema no menisco, numa legenda que acompanha uma fotografia tirada numa unidade hospitalar do Porto.

Ainda que não se saiba oficialmente o tempo de paragem para a recuperação, o internacional português, segundo noticiou este domingo o jornal L'Equipe, deverá estar de fora da competição nas próximas duas semanas, pelo que até uma eventual transferência a ocorrer neste mesmo defeso poderá ficar em causa.

Após o jogo com o Nice, o treinador dos dogues, Jocelyn Gourvennec, treinador dos dogues, revelou que o ex-Benfica "sentiu uma dor muito forte" no último treino em que participou" e, eningmático, pediu para se "esperar pelos exames" feitos esta segunda-feira.