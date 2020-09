Renato Sanches e Xeka afastados do Lille-Metz

Os dois jogadores portugueses estão lesionados

Christophe Galtier, treinador do Lille, anunciou esta sexta-feira que tanto Renato Sanches como Xeka estarão ausentes do jogo o Metz, marcado para a tarde de domingo e pontuável para a segunda jornada da Ligue 1

Sanches continua a recuperar da lesão que o afastou da Selecção Nacional antes do duplo compromisso com Croácia e Suécia - a contar para a Liga das Nações -, enquanto o também português Xeka está a contas com uma lesão numa coxa.