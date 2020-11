"Renato Sanches e o Bayern? Na altura, ele precisava de paz e sossego"

João Tralhão, que trabalhou com o médio na formação do Benfica, não estranha o ressurgimento de Renato no Lille.

Em 2015/16, com Rui Vitória ao leme do Benfica, surgiu Renato Sanches. O médio da formação encarnada foi aposta do então treinador das águias e o resultado foi sobejamente positivo. Rapidamente, "Bulo" tornou-se numa das principais figuras da equipa e o Bayern não demorou a avançar com 35 milhões de euros pela sua contratação.

Contudo, a experiência na Alemanha não correu pelo melhor ao português. Renato não convenceu no meio-campo do colosso de Munique e só na época passada, no Lille, foi capaz de reencontrar o seu melhor futebol. Algo que não surpreende João Tralhão, atual técnico do Vilafranquense, que trabalhou com o intenacional português durante vários anos na formação da Luz.

"O que está a acontecer a Renato não me surpreende, estava apenas a pensar quando é que isto ia acontecer, quando é que ele iria encontrar o contexto certo, a atmosfera certa para voltar a ser ele próprio. Também não me surpreende que ele tenha tido os seus altos e baixos na sua carreira", começou por referir Tralhão, em entrevista à RMC Sport. E prosseguiu:

"Esperamos sempre que as trajetórias dos jovens sejam lineares e em crescendo, mas isso não acontece com nenhum jovem jogador. Tudo aconteceu muito depressa com ele. Em apenas alguns meses, passou da equipa juvenil do Benfica para a equipa sénior do campeão de Portugal. Algumas semanas depois, estava no Bayern de Munique, uma das equipas mais poderosas do Mundo. Muitas expectativas foram criadas à sua volta, mas o que ele mais precisava nessa altura era de alguma paz e sossego, para que pudesse perceber que estava num clube diferente, num país diferente, com uma cultura diferente. Isso faz, em última análise, parte da sua evolução. E agora tem novamente a confiança de que precisava, num clube estruturado e organizado. E sei que a atmosfera que encontrou em Lille era a que precisava para voltar a ser ele próprio: um jogador extraordinário, por quem tenho muito afeto e que acompanho desde os seus nove anos de idade", rematou Tralhão.

Renato Sanches é um dos indiscutíveis do Lille de Christophe Galtier e tem sido convocado por Fernando Santos para a Seleção Nacional.