Renato Sanches e Gelson Martins são os portugueses que mais recebem na Ligue 1

230 mil euros líquidos é quanto ganha cada um deles

Renato Sanches e Gelson Martins são os jogadores portugueses que melhores ordenados recebem na liga francesa.

Segundo um levantamento efetuado pelo L'Équipe, são eles os únicos dois portugueses na lista dos 30 mais bem pagos da liga.

Neymar é o líder, com 3 milhões brutos mensais, seguindo-se Mbappé (2,1 milhões) e Marquinhos (1,2). Os dez primeiros são todos do PSG, mas Danilo Pereiro não aparece na lista.

Sanches e Gelson estão ex-aequo na 26.ª posição, com 300 mil euros brutos por mês, a que equivalem 230 mil líquidos.

Gelson tem o quarto melhor salário no Mónaco e Renato é o mais bem pago no Lille, onde José Fonte é o terceiro, com 165 mil brutos por mês.

Rony Lopes tem o melhor ordenado no Nice, com 280 mil mensais, enquanto Anthony Lopes é o quarto no Lyon, com 295 mil brutos.