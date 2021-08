Renato Sanches e Barcelona chegam a acordo, avançam em França

'Le10Sport.com' detalha que resta ao clube catalão entender-se com o Lille sobre a quantia a pagar pela aquisição do portentoso médio de 23 anos

Os representantes do internacional português Renato Sanches e membros da direção do Barcelona chegaram a um acordo para uma transferência do médio do Lille para Camp Nou, segundo noticia o jornal francês 'Le10Sport.com'.

A publicação gaulesa refere mesmo que as duas partes já conseguiram um entendimento quanto à duração do vínculo e à remuneração inerente ao atleta ex-Benfica, de 23 anos, pelo que a primeira parte do processo negocial está concluída.

Com a discussão bem avançada, resta agora ao Barcelona, detalhe o 'Le10Sport.com', entender-se com o Lille, campeão francês em título que Renato Sanches representa desde 2019, no que diz respeito à quantia a pagar pela aquisição do portentoso médio.