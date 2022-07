Renato Sanches, dois clubes interessados e uma resposta em 48 horas

Renato Sanches com a camisola do Lille

Futuro do médio internacional português ainda por decidir.

Renato Sanches ter aquecido o atual mercado de transferências, mas, por enquanto, não há ainda qualquer acordo para a transferência do internacional português. O médio é alvo do PSG e, segundo informa a imprensa francesa, pode vir a aceitar a proposta do Milan caso os parisienses não cheguem a acordo com o Lille nas próximas 48 horas.

Sanches, 24 anos, cumpriu a terceira temporada na Ligue 1, onde foi campeão pelo Lille, e em 2021/22 realizou 32 jogos, com dois golos marcados.

Campeão europeu por Portugal, em 2016, passou ainda por Bayern de Munique, Swansea e Benfica.