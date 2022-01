Renato Sanches diz-se "pronto" para representar outro clube: "Se chegar uma oferta..."

Renato Sanches, médio do Lille

Agente do médio do Lille tem recebido contactos. Arsenal é, segundo a Imprensa britânica, um dos interessados na contratação do futebolista português

Cobiçado por alguns clubes europeus, Renato Sanches abriu a porta de saída do Lille. O médio, que atua no clube francês desde 2019, disse estar "pronto" para um novo desafio na carreira e admitiu, por isso, considerar eventuais propostas, pois contactos não têm, sequer, faltado.

"Falei com o meu agente, sei que [há] clubes [que] estão a ligar. Talvez o Milan e o Arsenal estejam interessados, mas não sei [confirmar]. O que sei é que estou pronto [para representar outro clube]. Se chegar uma oferta, vou descobrir o que é melhor", afirmou o internacional português, citado pelo "The Mirror".

Segundo a Imprensa britânica, os serviços de Renato Sanches são desejados pelo Arsenal, emblema da Premier League, para poder complementar os médios Thomas Partey e Granit Xhaka, ou até render o suíço, associado, recentemente, à possível saída do clube de Londres.

Sanches tem ainda mais 18 meses com contrato válido com o Lille, clube pelo qual não deverá renovar, e foi uma das peças-chave da conquista da última edição da Ligue 1. O médio fora adquirido ao Bayern Munique por 20 milhões de euros.