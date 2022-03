Renato Sanches colocado entre Milan e Juventus

Médio português gera interesse de gigantes italianos e acaba contrato na próxima época

O médio de 24 anos do Lille, acaba contrato com os franceses em junho de 2023 e tem sido seguido pelo Milan nos últimos meses, ao qual se junta, agora, a rival Juventus.

Segundo o jornal italiano, Tuttosport, a equipa de Turim parece querer fazer algumas alterações no seu meio-campo, estando também interessada na contratação de Nicolò Zaniolo, atleta da Roma de José Mourinho.

As conversas dos "bianconeri" com Jorge Mendes, agente do jogador, já terão mesmo começado.

A saída do internacional português do Lille, campeão em França na época passada, é uma inevitabilidade para o clube francês, que pretende fazer dinheiro com o jogador antes deste entrar para o último ano de contrato. Renato Sanches já representou clubes como o Benfica, Bayern, Swansea e Lille, e parece que irá juntar um quinto clube à sua trajetória no próximo defeso.