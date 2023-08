Renato Sanches apresentado na Roma: "A escolha ideal para mim"

Médio chega ao futebol italiano cedido pelo PSG.

Renato Sanches foi esta quarta-feira apresentado como reforço da Roma, de José Mourinho, por empréstimo do PSG. O médio internacional português mostrou-se encantado com a nova aventura na carreira.

"Estou muito feliz por ter chegado a este grande clube. O projeto conquistou-me, acho que jogar pela Roma é a escolha ideal para mim", afirmou, citado pelo site oficial do emblema italiano.

"Para qualquer jogador de futebol é muito importante sentir o apoio dos adeptos: no meu caso, o impacto que tive no primeiro dia fez-me perceber o quanto esses adeptos são apaixonados pela equipa e isso só me pode levar a dar tudo de mim para ganhar com esta camisola", completou.

Sanches, 25 anos, deu nas vistas ao serviço do Benfica, passando depois por Bayern, Swansea, Lille e PSG, onde chegou na época passada e fez 27 jogos e dois golos.

Recorde-se que para o meio-campo chegou também Leandro Paredes, outro jogador com passagem pelo PSG e apresentado esta quarta-feira.