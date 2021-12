Renato Sanches alimenta rumores: os dois clubes mais interessados no médio

Renato Sanches com a camisola do Lille

Internacional português cumpre a terceira época no Lille.

Renato Sanches tem sido um dos jogadores cujo tem sido muito badalado no que toca ao mercado de transferências. O médio internacional português tem dado nas vistas ao serviço do Lille, onde foi campeão na última época, e pode ser um dos animadores do mercado de inverno.

As notícias não param na imprensa internacional. O jornal espanhol "As", por exemplo, dedica este domingo um artigo ao ex-jogador do Benfica, mencionado que os dois clubes mais interessados no jogador neste momento são Arsenal e Tottenham. Isto sem esquecer o o Barcelona, uma espécie de namoro antigo.

"Penso que seria uma grande contratação. Teve algumas lesões, mas é jovem e muito potente no centro do campo: recupera bolas, corre, remata e cria ocasiões. Ter um jogador como ele pode fazer a diferença", afirmou recentemente Kevin Campbell, antigo avançado dos gunners, à "Football Insider."

Sanches, 24 anos, cumpre a terceira época no Lille. Na atual esteve em 12 jogos e fez um golo.