Renato Sanches a dar nas vistas antes da Seleção: "É um animal"

Médio do Lille elogiado pelo treinador. Marcou frente ao Estrasburgo.

O Lille triunfou por 3-1 em Estrasburgo, com José Fonte e Renato Sanches no onze e Xeka a entrar aos 74". Os dogues chegaram ao descanso a vencer graças a um golão do lateral turco Celik, num tiro de fora da área. Renato Sanches, com uma grande exibição, ampliou aos 53", na recarga a um primeiro remate cortado por um defesa e novamente intercetado, mas desta feita já para lá da linha de golo. Outro turco, Yilmaz fechou as contas do Lille, que apanhou o Rennes na liderança, beneficiando do empate (2-2) deste com o Reims, num jogo em que o ex-leão Raphinha abriu o marcador.

Voltando a Renato Sanches, que está convocado para a Seleção Nacional, o seu treinador Christoph Galtier elogiou: "Começou a época numa posição diferente e depois lesionou-se. Em campo, Renato é um animal. Mas para exprimir esse seu futebol tem de estar bem fisicamente, como é agora o caso."