Renato Paiva visa figura do Flamengo: "Simular pancada na cara quando é no braço..."

Declarações do treinador do Bahia, no final do encontro com o Flamengo (2-3), referente à sexta jornada do Brasileirão

O Bahia-Flamengo, que terminou com vitória do conjunto visitante, por 2-3, ficou marcado por duas expulsões em menos de cinco minutos para a equipa de Renato Paiva.

No final do encontro, o técnico português visou Gabigol pelo primeiro vermelho mostrado. Para Paiva, Kanu foi expulso de forma injusta, tendo o culpado sido o avançado internacional brasileiro.

"Um jogador como o Gabigol, referência no Brasil, simular uma pancada na cara quando a pancada é no braço... Se, um dia, um jogador do Bahia fizer isso... Não fica bonito. Expulsa um colega do campo", lamentou o treinador do Bahia, no final do encontro.