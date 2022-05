Renato Paiva vinculou-se aos mexicanos do Club Léon e sairá do Independiente del Valle

Técnico deixará o emblema do Equador no final deste mês

Renato Paiva vai prosseguir a carreira no México, conforme O JOGO noticiara em primeira mão. O treinador, que cumpre a segunda época no Independiente del Valle, já assinou contrato com os mexicanos do Club Léon, apurou o nosso jornal.

O técnico luso vinculou-se ao 13.º classificado do principal campeonato do México por dois anos (até 2024) e nele começará a trabalhar em 1 de junho, logo após percorrer mais de 3,700 quilómetros, desde o Equador, e ser apresentado oficialmente.

Renato Paiva terá, assim, a quarta experiência na carreira de treinador principal, após orientar as equipas sub-19 e "B" do Benfica e o Independiente del Valle, desde 2021, pelo qual fez história ao conduzi-lo ao primeiro título de campeão equatoriano.