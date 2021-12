Renato Paiva recebeu abordagem para treinar na MLS

Renato Paiva, treinador do Independiente del Valle

Técnico esteve reunido, antes de celebrar um título no Equador, com dirigentes do emblema dos EUA, na semana passada, tendo em vista a sucessão de Bob Bradley

Recém-campeão equatoriano, ao serviço do Independiente del Valle, o treinador Renato Paiva poderá encaminhar-se, em breve, para norte do continente americano e assumir o comando técnico do Los Angeles FC, clube da Major Soccer League.

Segundo o "The Athletic", dois dirigentes do emblema norte-americano estiveram em conversações, na semana passada, com o técnico ex-Benfica B, que se mudou para o Equador neste ano, tendo em vista a sucessão do homólogo Bob Bradley.

Renato Paiva, que conquistou o primeiro título a nível sénior da carreira com o Independiente del Valle, ao erguer o troféu da I Divisão equatoriana, no passado domingo, tem um contrato válido com o clube por mais um ano.