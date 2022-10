Renato Paiva reage às críticas: "Olhem para o que fiz no Independiente del Valle e no Benfica"

Renato Paiva viu o Club León perder com o Cruz Azul nos quartos de final do Torneio Abertura do México.

Renato Paiva viu a sua equipa, o Club León, perder com o Cruz Azul nos quartos de final do Torneio Abertura do México e, em conferência de Imprensa no final do jogo, reagiu a algumas críticas.

"Sou auto crítico mas olhem para o que fiz no Independiente del Valle e no Benfica. Não preciso de vir para o México e ser apelidado de bom ou mau treinador. Estou nisto há 22 anos, fui campeão no Equador no meu primeiro ano e não preciso de vir para este belo país para que me qualifiquem. Preciso de tempo", afirmou o treinador português.