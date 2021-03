Renato Paiva obtém primeiro triunfo e pontos no Independiente del Valle

Técnico do Independiente del Valle viu a sua equipa bater o Mushuc Runa com dois golos tardios, na terceira jornada do campeonato do Equador.

À terceira foi de vez. Renato Paiva, ex-treinador do Benfica B que ingressou no início do ano no Independiente del Valle, somou na sexta-feira primeira vitória e pontos no campeonato equatoriano.

Na receção ao Muschuc Runa, o conjunto do treinador português impôs-se por 2-0, mas só na parte final da partida chegou aos golos. Aos 87', Schunke estreou-se a marcar este ano na prova e, aos 90'+4', Montenegro confirmou a conquista dos três pontos.

Após três jornadas, o Independiente ocupa à condição o 11.º lugar, tendo ultrapassado o rival de sexta-feira, que também soma três pontos.