Renato Paiva mais longe de um acordo para assumir comando do Santos

Atual treinador do Independiente del Valle era desejado pelo clube brasileiro, mas as duas partes não chegaram (ainda) a um entendimento.

Renato Paiva dificilmente será treinador do Santos. Ao que O JOGO apurou, após as conversas entre as partes não foi atingido um entendimento quanto a questões financeiras e duração do vínculo. Perante estes desenvolvimentos, tudo aponta para que Paiva cumpra o contrato até final da época com o Independiente del Valle.

Com um longo trajeto na formação do Benfica, o treinador de 51 anos rumou ao futebol do Equador em 2021. Na passada segunda-feira o Independiente del Valle arrancou a defesa do título de campeão com um triunfo frente ao Cumbayá FC por 1-0.