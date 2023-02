Renato Paiva levou seis e encarou os adeptos: "Dá matéria para o 'cara' trabalhar!"

O Bahia, orientado pelo português, perdeu por 6-0 no clássico com o Sport Recife, na Copa do Nordeste, mas livrou-se da ira dos adeptos que esperavam a equipa no aeroporto

Na noite de quarta-feira o Bahia, orientado por Renato Paiva, perdeu por 6-0 com o rival Sport Recife, na Copa do Nordeste, e a chegada a casa foi quentinha no aeroporto.

Centenas de adeptos esperavam a comitiva do Bahia e Renato Calma teve mesmo de encarar os adeptos, ouvindo as reclamações destes e pedindo calma.

PROTESTO



Torcida do Bahia protesta no aeroporto cobrando de jogadores e comissão técnica, após sofrer goleada de 6x0 para o Sport, pela Copa do Nordeste.



@BahiaNoticias pic.twitter.com/8Z9IVrnOyr - Goleada Info (@goleada_info) February 23, 2023

Contudo, a ira dos adeptos era dirigida aos jogadores (Jacaré levou uma chapada) e ao diretor desportivo, Cadu Santoro.

JACARÉ DO DIQUE!



Bahia toma 6 x 0 do Sport e torcida cobra no aeroporto. Veja! pic.twitter.com/4cmO0B42nX - Brasil Urgente Nordeste (@brasilurgentene) February 23, 2023

"A equipa só tem Rezende de primeiro volante, pô. Só tem Biel e Kayky de ponta. Está esperando o quê para contratar? Dá material ao cara [Renato Paiva] para trabalhar. Ficam só nessa conversa bonita aí. Aqui não é equipa de vitrine não, viu?! Aqui não é Manchester City, não é Yokohama [Marinos]. Aqui tem torcida2, gritava um adepto à frente de Renato Paiva.

No final da partida, Renato Paiva mostrou-se sereno: "Estou tranquilíssimo sempre e equilibrado. A consciência do meu trabalho é o que me define. Estamos a fazer o que podemos e sabemos para melhorar a equipa. Temos que saber viver com essas goleadas, foi a maior da minha carreira como treinador, sofri 5 a 0 pelo Independiente contra o Palmeiras. Temos que tirar lições delas. Quando o Renato Paiva sentir que é um problema, vai embora. No México eu pedi a demissão porque senti que, naquelas condições, eu não ia ser a solução. Como eu sinto que eu não sou o problema, vou continuar".

CENAS LAMENTÁVEIS! Os jogadores do Bahia foram alvos de protestos de torcedores que foram ao aeroporto após a derrota de 6 a 0 para o Sport. O atacante Vitor Jacaré foi agredido com tapas no rosto. Desejamos força ao jogador! E que o agressor seja punido!



: Reprodução pic.twitter.com/BjludOe75F - DAZN BRA (@DAZN_BRA) February 23, 2023

Melhor vídeo de todo protesto hj no aeroporto. O cara simplesmente desenhou para Cadu Santoro e eu espero que ele tenha entendido. pic.twitter.com/zIWFFtUaSs - Cavalinho do Bahia (@cavalinhobahiia) February 23, 2023

Torcida do Bahia protesta no Aeroporto após goleada sofrida para o Sport pic.twitter.com/ZUZq9LR45v - Bahia Notícias (@BahiaNoticias) February 23, 2023