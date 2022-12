Renato Paiva fecha contrato de dois anos com o Bahia

Treinador português chega nos próximos dias ao Brasil para assinar por dois anos

O treinador português Renato Paiva, que deixou em novembro os mexicanos do Club León, já chegou a acordo com os brasileiros do Bahia para assinar um contrato de duas temporadas, sabe O JOGO.

O técnico de 52 anos chegará ao Brasil nos próximos dias para assinar o vínculo com o emblema, que pertence ao City Football Group.

Antes da passagem pelo México, Renato Paiva esteve ano e meio no Independiente del Valle, do Equador. Antes destas experiências no estrangeiro, a carreira de Renato Paiva foi ao serviço do Benfica, onde chegou até ao patamar da equipa B.

