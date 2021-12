Renato Paiva em festa no Equador: "É como fazer de um Braga campeão"

Renato Paiva sagrou-se campeão pelo Independiente del Valle e aumentou a lista de países onde técnicos lusos figuram no quadro de honra

Os "tentáculos" da reputação vitoriosa dos treinadores portugueses continuam a estender-se pelo planeta e, na madrugada de ontem, chegaram ao Equador. Vindo de uma vitória (3-1) na primeira mão, o Independiente del Valle empatou na casa do Emelec (1-1) e Renato Paiva festejou o título na sua temporada de estreia no "Mata-Gigantes", que nunca tinham conquistado o troféu mais relevante do país. Desta forma, o antigo timoneiro da equipa B do Benfica aumentou para 35 o número de países que já tiveram, pelo menos, um treinador luso campeão.