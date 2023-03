Renato Paiva em desvantagem nos estaduais, António Oliveira eliminado

O Bahia, orientado por Paiva, perdeu em casa do Itabuna na primeira mão das meias-finais do campeonato baiano, ao passo que o Coritiba, de Oliveira, ficou pelo caminho nos "quartos" do campeonato paranaense.

O Bahia, orientado por Renato Paiva, perdeu no sábado em casa do Itabuna por 0-1, na primeira mão das meias-finais do campeonato baiano, ficando por isso em desvantagem para o segundo jogo, que se realiza no dia 18 de março.

Já o Coritiba, treinado por António Oliveira, disse adeus ao campeonato paranaense. Após a derrota por 1-3 em casa do Cascavel na primeira mão dos quartos de final, a equipa do técnico português empatou sem golos no segundo jogo, ficando pelo caminho.

É de lembrar ainda que o Palmeiras, de Abel Ferreira, está em vantagem nos "quartos" do campeonato paulista, após ter vencido por 1-0 na receção ao São Bernardo.