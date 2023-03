Renato Paiva despede-se da Taça Nordeste: "No Brasil, o treinador é chamado de burro..."

Despedida do Bahia coincidiu com o dia de aniversário do técnico português, que lamentou a eliminação.

O Bahia, orientado por Renato Paiva, despediu-se na madrugada desta quinta-feira da Taça do Nordeste, competição regional brasileira, com uma vitória por 3-0 sobre o CRB, na última jornada da fase de grupos.

Já afastado da próxima fase, a equipa do técnico português marcou logo aos três minutos por Jhanner Chávez, seguindo-se Everaldo aos 29'. Na segunda parte, Arthur Sales fechou o marcador aos 90+1', com o triunfo a deixar o Bahia no sexto lugar do grupo B, com nove pontos, a dois do quarto e último lugar de acesso à fase a eliminar.

Após a partida, Renato Paiva, que celebrou 52 anos na quarta-feira, lamentou a eliminação da Taça do Nordeste: "Estou longe de minha família e de meu país. É difícil. Falo por vídeo, sem abraços. É a primeira vez no futebol profissional que tenho um jogo no dia de aniversário. Não precisei de pedir uma prenda aos jogadores porque sabia que eles iriam fechar bem a participação na Copa do Nordeste. Eu queria muito ganhar o jogo hoje com uma boa exibição".

"Estou muito feliz em Salvador. Espero ficar aqui por muito tempo, porque o trabalho ainda não está visível. Estou muito feliz aqui, recebo carinho na rua, a cidade tem mística. O projeto é muito bom, o grupo dos jogadores é fantástico", acrescentou, concluindo com uma reflexão sobre as escolhas que fez para o jogo.

"No Brasil, o treinador é chamado de burro por muita gente. Falando de futebol, o treinador é burro, o médico é que é esperto, o jornalista é que é inteligente. Quem trabalha nessa vida tem de tomar decisões em função de análise. Foram quatro jogos em dez dias", salientou Paiva.