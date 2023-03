Renato Paiva defende-se das críticas: "Quem define a filosofia de jogo é o Grupo City"

Início complicado do treinador português tem sido alvo de críticas

O treinador português Renato Paiva assumiu recentemente o Bahia e os resultados não têm sido os esperados. Depois de sofrer uma goleada no clássico com o Sport, agora empatou com o Vitória e o estilo de jogo que o técnico luso está a promover está a gerar contestação. Renato Paiva esclareceu a origem da ideia de jogo.

"A filosofia não sou eu que defino. Quem define é o grupo que comprou o Bahia. Quem manda no Bahia é o grupo que comprou o Bahia. Venho ao encontro de sua filosofia de jogo, que é o que o grupo entende que quer implementar aqui. Vou sempre acreditar no desenvolvimento dos jovens, que eles têm uma margem e um potencial que ainda está adormecido. Temos algumas decisões, até chegar à zona de cruzamento, de finalização. Não chuta, passa. Ao invés de cruzar para frente, cruza para trás. São coisas do jogo, que começa a sentir a tensão", afirmou.

Ora, quem comprou 90% da sociedade desportiva do Bahia foi o Grupo City, ligado ao Manchester City.

O Bahia lidera o Campeonato Baiano, mas ocupa a penúltima posição do Grupo B da Copa do Nordeste.