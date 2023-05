Renato Paiva dá o exemplo de Luís Castro: "Os adeptos têm de ter paciência"

Treinador português do Bahia saboreou a primeira vitória no Brasileirão.

O Bahia, orientado pelo português Renato Paiva, alcançou, em casa do Vasco da Gama, a primeira vitória no Brasileirão. Em jogo da terceira jornada da prova, um golo de Thaciano, ao minuto 44, carimbou o resultado final.

"A qualidade do meu trabalho, das pessoas que trabalham comigo e também dos jogadores deixa-nos muito confiantes. Com o tempo a equipa vai crescer, estão a voltar de lesão jogadores importantes. Os resultados às vezes não acontecem, mas os indicadores do jogo estão ali e é nisso que eu tenho que me basear essencialmente", afirmou Renato Paiva, que pediu paciência e apontou mesmo o exemplo de Luís Castro, que treina o Botafogo.

"Os adeptos têm de ter paciência. Há vários exemplos no Brasil de que a paciência dá resultado. Olhem só para o Botafogo na liderança do campeonato. As pessoas precisam de parar de pensar que a culpa é sempre do treinador", rematou.

O Bahia somou os primeiros três pontos na prova, enquanto o Vasco se mantém com quatro.