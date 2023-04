Renato Paiva conquista título Baiano e entra na história do Bahia

Após empate a uma bola na primeira mão, a equipa do técnico português venceu o Jacuipense por 3-0.

Três meses depois de entrar em funções no Bahia, Renato Paiva conquistou este domingo o seu primeiro título no Brasil, no caso o campeonato estadual Baiano, e o segundo na carreira depois da vitória no campeonato do Equador, em 2021, com o Independiente del Valle.

Na segunda mão da final baiana, numa Arena Fonte Nova praticamente lotada com 48598 espectadores, a equipa de Salvador impôs-se por 3-0 ao Jacuipense e, como havia empatado fora por 1-1 no primeiro jogo, pôde então fazer a festa da conquista do 50.º troféu estadual. Feito que apenas o ABC do Natal conseguiu em todos os campeonatos regionais do Brasil.

Para o sucesso da equipa comandada por Renato Paiva contribuíram os golos obtidos por Everaldo (67"), Cauly (69") e Jacaré (90"+3"), este de grande penalidade.

"Primeiras palavras para os grandes obreiros da conquista, os meus jogadores, que não passaram por momentos fáceis. Não se consegue ser perfeito no futebol e na vida. Assumi que éramos favoritos no Baiano. Fomos competentes no estadual e hoje confirmámos o favoritismo, o que era importante. Um título é um título. Entramos para a história do clube. O título tem a marca de um staff que trabalha com um treinador que sozinho não ganha nada. Todos merecem muito o título. Agradeço muito também à torcida, pelo seu apoio muito grande na nossa pior fase no jogo. Ganhar títulos e fazer as pessoas felizes é o melhor desta profissão. Vamos ter o Brasileirão a seguir, que vai dar muito trabalho e uma Taça do Brasil também muito difícil. Vamos precisar de tempo, a equipa está a crescer mas precisamos de tempo", declarou o técnico, no fim do jogo.