"Regresso de Jota fará enorme diferença na segunda metade da época"

Internacional português voltou de lesão e Jamie Carragher acredita que vai ajudar de forma decisiva

Diogo Jota voltou esta segunda-feira aos relvados, entrando na segunda parte do Liverpool-Everton (2-0), e Jamie Carragher, antigo capitão dos reds, confia que será decisivo no que resta de campeonato.

"Ouviram os aplausos para Jota e vê-se o seu regresso, mais o Firmino no banco, Van Dijk no banco. Faz certamente bem. Fará uma enorme diferença na segunda metade da temporada", afirmou Carragher nos seus comentários na Sky Sports, sobre o regresso do português.

O Liverpool é apenas nono na Premier League e encara na próxima semana o Real Madrid na Champions.