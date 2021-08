Registo criminal trava ida de Rúben Semedo para o Wolverhampton

Rúben Semedo, à direita, com a camisola do Olympiacos

Wolves seguiam o central, mas impossibilidade de obter visto de trabalho impede o negócio.

O cenário de uma transferência de Rúben Semedo para o Wolverhampton, levantado nos últimos dias pela Imprensa britânica, não se tornará realidade. Isto porque, apurou O JOGO, o registo criminal do luso impossibilita a atribuição de um visto de trabalho ao jogador do Olympiacos por parte do governo britânico, uma vez que este esteve detido entre fevereiro e julho de 2018, em Espanha.

Na altura, Semedo representava o Villarreal e foi detido pelas autoridades sob suspeita de sequestrar, agredir e ameaçar um indivíduo com arma de fogo.

O interesse dos Wolves existe, mas os trâmites legais inerentes à mudança do central para Inglaterra impedem a conclusão do negócio. Importa referir que Rúben Semedo, de 27 anos, já foi apontado em várias ocasiões à saída do Olympiacos, clube com o qual tem contrato até 2023.

De resto, Gonçalo Guedes continua a ser associado ao Wolverhampton, que é orientado por Bruno Lage e conta já com nove portugueses no plantel.