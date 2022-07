Reforço português na Bélgica: "Os meus ex-companheiros chamavam-me 'o guerreiro'"

João Gamboa apresentado pelo OH Leuven.

João Gamboa, médio português de 25 anos, foi esta segunda-feira oficializado como reforço do OH Leuven, clube do principal escalão da Bélgica. O ex-jogador do Estoril assinou um contrato válido até 2025. "Sou o tipo de jogador que deixa a vida em campo. Os meus ex-companheiros chamavam-me 'o guerreiro'", afirmou o jogador.

Gamboa tem um vasto percurso no futebol português, onde se registam ainda passagens por Chaves, Marítimo, Braga e Varzim, tendo passado pela formação do Benfica.

Em 2021/22 realizou 36 jogos pelo Estoril, depois de na época anterior ter ajudado a formação canarinha a regressar ao principal escalão. O OH Leuven marca a primeira experiência fora de Portugal.