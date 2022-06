Reforço do Fenerbahçe: a atitude de Jorge Jesus que deixou Bruma encantado

No final da época, o Fenerbahçe terá de pagar 4M€ ao PSV e o atacante assinará por dois anos mais um.



Agora, é oficial: Bruma já é jogador do Fenerbahçe. Concluídos os exames médicos, o extremo assinou contrato e foi apresentado, tendo a imprensa turca revelado alguns pormenores do negócio com o PSV. Ora, o internacional português permanecerá uma temporada por empréstimo no clube turco e este, no final da época, terá, obrigatoriamente, de pagar ao emblema dos Países Baixos quatro milhões de euros para adquirir o passe dele em definitivo.

Nessa altura, Bruma assinará, então, um novo contrato, este válido para duas temporadas e ainda com mais uma de opção. Isto quer dizer que, se tudo lhe correr de feição, deixará o clube orientado por Jorge Jesus em junho de 2026.

E por falar em Jorge Jesus... De acordo com a imprensa local, o treinador foi determinante para o acordo ontem oficializado. Jesus telefonou a Bruma, ainda antes de os clubes entrarem em negociações, e esta atitude deixou o atacante encantado, com muita vontade de regressar à Turquia.

Bruma estava a ter um desempenho positivo no PSV, tinha até vontade de continuar no clube, no entanto, Jesus convenceu-o a mudar de planos e a decidir-se pela transferência para este que será o oitavo clube da carreira que iniciou com a camisola do Sporting e que já lhe permitiu participar em seis ligas diferentes.

A Turquia também não é propriamente uma novidade para o extremo, que já ali tinha atuado no Galatasaray e no Gaziantepspor.