Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, empata e soma primeiro ponto no Girabola

Redação com Lusa

Técnico português tinha perdido no arranque do campeonato

O Recreativo do Libolo, orientado pelo português Paulo Torres, empatou hoje 2-2 diante do Wiliete de Benguela, e somou o primeiro ponto, em jogo da segunda jornada do campeonato angolano de futebol, na província angolana de Benguela.

João Vala, aos 12 minutos, e Isner, aos 70, marcaram os golos dos anfitriões, enquanto Giresse, aos 33 e 76, marcou os golos que atribuíram os primeiros pontos ao Libolo no Girabola.

Com este empate, o Libolo ascendeu ao 11.º lugar, após derrota na jornada inaugural diante do Interclube, por 1-0.

Os jogos entre o Sagrada Esperança e o Kabuscorp do Palanca, Petro de Luanda e Recreativo da Caála, e Sporting de Benguela e 1.º de Agosto foram adiados, para data a indicar, pelo facto de essas equipas cederem jogadores à seleção angolana de futebol, que disputa o apuramento para o Mundial do Catar de 2022.