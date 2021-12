Recomendam um português como solução para o Arsenal: "Pode fazer a diferença"

Renato Sanches, médio do Lille

Capacidades do Renato Sanches, médio do Lille, muito elogiadas.

Renato Sanches foi uma das figuras de destaque do campeonato francês conquistado pelo Lille na temporada passada. Tendo ainda aparecido em bom plano no Euro'2020, o médio português chegou a ser novamente cobiçado por alguns gigantes europeus, mas uma lesão "tirou-o" - segundo o próprio - do Barcelona.

Agora recuperado, o ex-Benfica recuperou o seu espaço e (re)começa a evidenciar sinais do seu nível. Kevin Campbell, antigo avançado do Arsenal (fez 48 golos em 228 jogos disputados pelo emblema inglês), acredita que o internacional português poderia ser a solução para os problemas apresentados pelos "gunners" no meio-campo.

"Acho que [Renato Sanches] seria uma boa contratação. Passou por algumas lesões, mas ainda é jovem e é muito poderoso no meio-campo: recupera bolas, corre, remata e cria ocasiões. Ter um jogador como ele no centro do terreno pode fazer a diferença", afirmou em declarações ao "Football Insider".